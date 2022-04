TCU investiga alta de 168% em pedágio de rodovia em Goiás

O TCU abriu processo para investigar contratos de reajuste de pedágios em rodovias federais em Goiás com suspeitas de irregularidades. O processo surgiu a partir da representação do deputado Elias Vaz (PSB-GO).

No documento apresentado no tribunal, o deputado mostrou que um contrato aditivo com a Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil, que administra as rodovias federais em Goiás, permitiu aumentos na tarifa ao consumidor final que chegam a 168%, por exemplo.

O aumento de 168% foi verificado na praça do pedágio de Goianápolis, a cerca de 40 quilômetros de Goiânia. Em Alexânia, por exemplo, o valor teve reajuste 137%, segundo o deputado. Já em Professor Jamil, a correção foi de 131%. O pedágio mais caro de Goiás é o de Itumbiara, de 9 reais para carros de passeio, valor que teve alta de 125%. O relator do caso será o ministro Antonio Anastasia.

“Esperamos uma decisão urgente porque esse aumento é absurdo. A empresa não está fazendo a manutenção das rodovias e ainda é premiada com reajuste. É uma vergonha!”, disse Vaz.