TCE-AL passa a ter concursados como auditores de controle externo

Giro VEJA - segunda, 30 de janeiro

A resposta do governo à crise ianomâmi e a visita oficial do chanceler alemão ao Brasil são os destaques do dia

A crise humanitária na terra indígena ianomâmi segue no centro da agenda do novo governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje uma reunião de emergência com vários ministros, pra decidir algumas medidas que ajudem a dar uma resposta à situação vivida pelos indígenas na região de Roraima. Ficou acertado, por exemplo, que o governo vai dificultar o tráfego aéreo e fluvial que hoje ajuda a abastecer o garimpo ilegal. O assunto também é parte da visita oficial do chanceler alemão, Olaf Scholz, ao Brasil