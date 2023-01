Tarcísio reúne secretariado para definir rumo de privatizações

Depois de conversar com Lula pela manhã, Tarcísio de Freitas vai reunir o secretariado do governo de São Paulo nesta quarta. O encontro está marcado para as 17h no Palácio Bandeirantes. Na pauta, estão as diretrizes do governo depois dos movimentos iniciais das novas equipes das pastas.

O governador de São Paulo nunca escondeu que o avanço das privatizações é a grande prioridade da gestão. Em Brasília, Tarcísio discutiu o projeto para o Porto de Santos, que depende do governo federal.

O secretário especial de Projetos Estratégicos, Guilherme Afif Domingos, admitiu que a negociação não é fácil e o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, já demonstrou posição contrária ao movimento.

“Seria um disperdício”, disse o secretário ao Radar. “São 20 bilhões em investimentos para a baixada santista, não onera os cofres públicos”, seguiu.

A EMAE, estatal responsável pelo tratamento de água, e a Sabesp, que faz o saneamento básico de São Paulo, estão na mira das privatizações em nível estadual.