Tarcísio agradeceu deputados estaduais com churrasco de fim de ano

Antes de entregar o comando do governo estadual para o vice Felício Ramuth, Tarcísio de Freitas convidou os deputados estaduais da base governista para um almoço no Palácio dos Bandeirantes.

Em clima leve, o momento foi de agradecimento a partir da avaliação que, à exceção do aumento do ICMS, todos os projetos enviados ao Legislativo foram aprovados, em especial o que autoriza a venda de ações da Sabesp. Ainda que a relação com os deputados tenha passado por turbulências.

Além do governador, os secretários Arthur Lima (Casa Civil) e Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais) falaram aos parlamentares, assim como o presidente da Assembleia, André do Prado, e o líder do governo na Alesp, Jorge Wilson. O encontro ocorreu no dia 15 de dezembro.

Um dos participantes do almoço, em conversa com o Radar, ironizou o perfil dos governadores com uma metáfora sobre o estilo da comida oferecida aos parlamentares. Segundo o interlocutor, Tarcísio ofereceu costela assada “para quem gosta de comer”, os cardápios de João Dória eram bons “mas cheio de frescura” e o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, conhecido por ser “mão de vaca”, chegou a servir “pizza congelada com ki-suco” aos deputados estaduais, quando chefiou do Palácio dos Bandeirantes.