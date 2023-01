Sudeste é a região mais ‘forte’ no ministério de Lula

Quase metade dos 37 ministros do novo governo Lula nasceram no Sudeste, sendo 11 só em São Paulo. Outros cinco são do Rio de Janeiro e um de Minas Gerais.

O Nordeste é a segunda região com mais integrantes no primeiro escalão da terceira gestão do petista, com 13 ministros — quatro deles de Pernambuco, onde também nasceu o presidente.

As regiões Norte e Sul têm três ministros cada uma e o Centro-Oeste é a menos representada, com apenas uma sul-mato-grossense, a ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Com quase um terço do ministério composto por paulistas, o governo não tem nenhum ministro do Distrito Federal e de dez estados: Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso.

Veja a seguir onde nasceram os 37 ministros do governo Lula, por região:

Norte

Acre – Marina Silva

Amapá – Waldez Góes

Pará – Jader Filho

Nordeste

Alagoas – Renan Filho

Bahia – Márcio Macêdo, Margareth Menezes e Rui Costa

Ceará – Camilo Santana

Maranhão – Flávio Dino, Sônia Guajajara e Juscelino Filho

Pernambuco – Luciana Santos, Jorge Messias, José Múcio Monteiro e André de Paula

Piauí – Wellington Dias

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul – Simone Tebet

Sudeste

Minas Gerais – Alexandre Silveira

Rio de Janeiro – Anielle Franco, Carlos Lupi, Cida Gonçalves, Daniela Carneiro, Esther Dweck

São Paulo – Alexandre Padilha, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Gonçalves Dias, Luiz Marinho, Márcio França, Mauro Vieira, Nísia Trindade, Paulo Teixeira, Silvio Almeida e Vinícius Carvalho

Sul

Paraná – Carlos Fávaro

Rio Grande do Sul – Paulo Pimenta

Santa Catarina – Ana Moser