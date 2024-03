STJ multa amigo de Robinho por tentar tumultuar julgamento sobre estupro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Francisco Falcão, do STJ, negou o pedido de Ricardo Falco, amigo do ex-jogador Robinho, para adiar o julgamento da Corte Especial que analisará, no próximo dia 20, a homologação da sentença que condenou o atleta a nove anos de prisão por estupro na Itália.

Falco também foi condenado pela Justiça italiana à mesma pena, pelo mesmo crime, mas o pedido de homologação em relação a ele está em outra fase processual. Ao indeferir o adiamento, o relator condenou Ricardo Falco ao pagamento de multa de um salário mínimo, por entender que o pedido teve apenas o objetivo de tumultuar o andamento dos processos.