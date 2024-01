Ministro do STJ limita greve de peritos médicos federais no país

Vice-presidente do STJ, o ministro Og Fernandes, no comando do plantão da Corte, atendeu pedido da União para limitar a greve dos peritos médicos federais prevista para esta quarta em todo o país.

Pela decisão do STJ, a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social deve garantir o funcionamento das atividades de perícia médica de análise inicial de benefícios e direitos previdenciários e assistenciais, mantendo um percentual de 85% de peritos atuantes nos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

Além disso, deve garantir o funcionamento do mesmo serviço com 70% dos peritos nos estados do Acre, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O ministro fixou em 500.000 reais a multa diária para o caso de descumprimento da decisão. A adoção de percentuais diferentes para os dois grupos de estados levou em conta informações do governo sobre o tempo médio de espera para agendamento das perícias médicas – que tem sido superior a 45 dias, sobretudo nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.