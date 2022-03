STJ encerra briga por comando da CBF e entidade terá novas eleições

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro do STJ Humberto Martins encerrou nesta segunda a briga judicial em torno do comando da CBF. Membros da entidade irão se reunir para definir um novo estatuto e realizar novas eleições.

A briga pelo comando da CBF começou em setembro do ano passado depois que o presidente Rogério Caboclo caiu por denúncias de assédio sexual e moral contra funcionárias. Em novembro, o Tribunal de Justiça do Rio determinou uma intervenção na entidade atendendo a um pedido do Ministério Público que entendeu que o processo que levou Caboclo ao poder, em 2018, foi irregular.

Os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Bastos, foram nomeados presidentes interinos para tocar a entidade e convocar novas eleições. A decisão desencadeou uma batalha judicial que chegou ao STJ. A CBF tinha sob a relatoria de Martins uma ação que contestava a decisão que determinou a intervenção.

Nesta segunda, a CBF e o MP celebraram um acordo em que a entidade se compromete a corrigir irregularidades no processo eleitoral e promover mudanças no estatuto para, por exemplo, ampliar a participação de clubes da série B nas discussões.

Por causa do acordo firmado, Humberto Martins determinou a extinção do pedido de anulação da intervenção movido pela CBF.