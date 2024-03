STF converte prisão de homem que furtou fiação em restrição de direito

Giro VEJA - quarta, 20 de março

Na contramão do governo, Haddad vira queridinho da Faria Lima

Após o STF homologar a delação premiada de Ronnie Lessa, acusado de ser autor dos disparos contra a vereadora Marielle Franco, a defesa do ex-policial militar decidiu abandonar o caso, nesta quarta-feira, 20. A repercussão do acordo anunciado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e a avaliação positiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segundo pesquisa da Genial/Quaest, são destaques do Giro VEJA.