Startup contra desperdício de comida atinge marca de mil toneladas salvas

Criada em 2021 com a missão de vender excesso de produção ou produtos próximos da data de validade, a startup Food To Save acaba de atingir a a marca de 1.000 toneladas salvas em São Paulo, Grande ABC, Americana (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro e Brasília. A foodtech sustentável projeta faturamento de 16 milhões de reais e expansão para outras capitais brasileiras em 2023.

A empresa diz ter conquistado mais de 200.000 clientes país e a plataforma chegou ao top 10 de apps de delivery mais usados no país no ano passado. O excedente de produção de mais de 1.500 estabelecimentos parceiros é vendido com descontos de até 70%, desde que estejam aptos para consumo.

“Além de tudo, ainda ajudamos aumentar a rentabilidade do estabelecimento, que está lucrando com um produto que seria descartado. Até o momento a Food To Save já gerou 10 milhões de reais de receita incremental. É um modelo ganha-ganha, mas também de impacto social e ambiental”, aponta o CEO e co-fundador da Food To Save, Lucas Infante.

Recentemente, a startup expandiu sua atuação para setores como indústrias, distribuidoras e redes hoteleiras, que desperdiçam grandes quantidades de comida diariamente.