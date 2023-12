SPTrans aprova novo ônibus elétrico para atender operadoras da capital

A SPTrans, responsável pela gestão de transporte público por ônibus na cidade de São Paulo, aprovou recentemente o modelo elétrico Attivi Integral, com chassi e carroceria próprios da Marcopolo, para utilização pelas empresas operadoras do sistema.

A multinacional brasileira tem como meta comercializar 400 unidades do Attivi Integral para a capital paulista em 2024. Para isso, anunciou um investimento de 50 milhões de reais para a produção do ônibus elétrico em sua fábrica em São Mateus (ES).

Com a aprovação do veículo, a Marcopolo inicia a fase de demonstrações do modelo para as operadoras de ônibus da capital paulista. A produção dos veículos começará à medida que houver demanda das empresas que atuam na cidade.

O Attivi Integral já foi testado pela Marcopolo em Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Goiânia (GO), Salvador (BA) e Angra dos Reis (RJ).

A companhia conta ainda com cerca de 700 ônibus elétricos e híbridos, feitos com chassis de parceiros, rodando por Colômbia, Chile, Argentina e Austrália.

Continua após a publicidade