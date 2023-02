SP envia 40 militares para o resgate de vítimas do terremoto da Turquia

O Estado de São Paulo aceitou uma demanda da Defesa Civil nacional e vai liderar a operação que enviará 40 militares à Turquia para ajudar no resgate de vítimas do terremoto de 7,8 graus de magnitude, próximo à fronteira com a Síria. O maior efetivo é paulista, mas conta com apoio de Minas Gerais e Espírito Santo.

A equipe tem dois agentes da Defesa Civil de SP, quatro policiais militares e 22 bombeiros. De Minas, vão seis bombeiros, assim como do Espírito Santo. Além de quatro servidores federais. A comitiva, que também conta com quatro cães farejadores, embarca nos próximos dias em dois aviões da FAB.

O terremoto ocorreu na segunda-feira e vitimou quase 9.000 turcos e mais de 2.500 sírios. O tremor atingiu um raio de 250 km e é o mais intenso que se tem registro desde 1939. O governo turco informou que mais de 70 países ofereceram ajuda nos primeiros dias de resgate, que são essenciais para tentar encontrar pessoas presas nos escombros.

Leia nota do Corpo de Bombeiros.

“O Corpo de Bombeiros da PMESP informa que disponibilizará 26 policiais militares, dentre eles 22 bombeiros, dois médicos militares e dois integrantes da Defesa Civil do Estado de São Paulo, para ajudar no resgate das vítimas dos terremotos que estão ocorrendo desde segunda-feira (06), na Turquia.

O grupo será chefiado pelo Coronel Camargo Junior e contará com equipamentos específicos para ocorrências de busca e resgate em estruturas colapsadas tais como escoras, ferramentas hidráulicas e pneumáticas rompedores para estruturas, além de barracas que servirão como posto de comando, abrigarão equipamentos e tropa. Também integrarão a equipe três Pastores Belgas de Malinois e uma Labradora.

Os policiais irão em dois aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) e o embarque será feito nos próximos dias.”