SouthRock omite de recuperação judicial empresa dona de mansão no Guarujá

O grupo SouthRock, que opera o Starbucks no Brasil, excluiu a SRC 5 Participações do seu pedido de recuperação judicial. Tenta blindar uma mansão na praia de Guarujá comprada por 46.000.000 reais em nome da subsidiária para o lazer dos donos.

O imóvel de luxo apareceu em um pedido da Virgo à Justiça para incluir o Subway no pedido de recuperação do grupo, acusado pela credora de segregar as “maçãs podres” dos “ovos de ouro” no processo.

O grupo rebate a alegação dizendo que as lojas de sanduíches também têm “passivo elevado” – o que, na verdade, poderia justificar exatamente a sua inclusão na recuperação.

De todo modo, pode ficar difícil para o CEO do grupo, Kenneth Pope, poupar seu patrimônio do imbróglio com credores. O Banco Votorantim conseguiu uma decisão de execução de 7.540.709,27 reais que, além de SouthRock, Starbucks e Brazil Airport Restaurantes, demanda pagamento do próprio Pope, na pessoa física.