Sob pressão, ministra da Saúde será questionada por deputados na Câmara

Alvo da cobiça de partidos da base aliada, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, vai enfrentar questionamentos de deputados federais na manhã desta quarta-feira, a partir das 9h30. Ela foi chamada para prestar informações sobre a pasta na Comissão de Saúde da Câmara.

Nos últimos dias, Nísia tem sido prestigiada pelo presidente Lula, que decidiu tirar a ministra do gabinete em Brasília e viajar com ela pelo país. Na segunda-feira, ele foi o anfitrião de um evento no Palácio do Planalto para apresentar um balanço dos feitos do Ministério da Saúde e fazer anúncios ao lado da titular da pasta, além de se vacinar contra a gripe na frente das câmeras.

Um dos requerimentos aprovados para levar a ministra à comissão pediu que ela preste informações sobre as ações de prevenção e combate às arboviroses, em especial a dengue, desenvolvidas pelo ministério em 2023 e 2024. Outro, apresentado pela deputada Rosângela Moro, visa esclarecer notas técnicas publicadas pela pasta sobre o aborto.