Como Lula atua para blindar a ministra da Saúde no governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

Para blindar a ministra da Saúde dos ataques da base aliada, Lula decidiu tirar Nísia Trindade do gabinete e viajar com ela pelo país. Só nesta semana foram duas agendas políticas.

O governo todo tem se mobilizado para tirar Nísia do estado de letargia que levou partidos da base aliada a cobiçarem o cargo dela.

A Saúde é o ministério com o maior orçamento do governo, mas vinha sendo fonte frequente de notícias negativas. Ao viajar com Lula para agendas políticas, Nísia começa a mudar essa lógica.