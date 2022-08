Sistema da Prefeitura do Rio sofre ataque hacker e sai do ar

Os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro saíram do ar na madrugada de segunda por causa de um ataque hacker ao datacenter que abriga os principais serviços da cidade. Técnicos da empresa municipal de informática, a Iplan, estão tentando resolver o problema, mas até o momento não há previsão para reestabelecimento do sistema.

Segundo a gestão de Eduardo Paes (PSD), todos os serviços do Portal da Prefeitura do Rio foram derrubados de forma preventiva para proteger os dados. A prefeitura ainda busca entender a dimensão do problema.

Na secretaria de Saúde, as unidades que usam o sistema da Iplan não puderam incluir pedidos de novos exames e consultas pelo chamado Sisreg, que é a fila virtual para atendimentos na saúde do Rio. Já o painel da Covid-19, que reúne informações da doença no município, está com a captura de dados afetada.

Ainda segundo a prefeitura, não houve necessidade de suspensão das aulas na rede pública, apesar de o sistema da secretaria de Educação ter saído do ar. Também saíram estão fora de operação os sistemas dos Centros de Referência de Assistência Social e também o formulário para inscrições no CadÚnico.

Em nota, a gestão municipal “pede a compreensão dos cariocas e ressalta que os servidores da Iplan trabalham para que o sistema volte a sua normalidade o mais rápido possível”.