Simone Tebet vai até Pacheco defender mobilização por reforma tributária

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para defender a mobilização em torno da aprovação da reforma tributária no Congresso, uma das prioridades da equipe econômica do governo Lula.

Para Pacheco, que divulgou o encontro nas redes sociais, a iniciativa é “fundamental para o desenvolvimento do país”.

“Para avançarmos na discussão, iremos alinhar as equipes do ministério e do Senado, Casa onde a ministra se destacou com brilhantismo”, escreveu o senador.

Ele afirmou ainda que a ex-senadora, sua colega durante os últimos quatro anos, também expôs os projetos referentes à pasta.