Tebet promete erradicar a fome no país, se eleita

Simone Tebet (MDB) disse, durante entrevista na noite desta sexta-feira ao Jornal Nacional, da TV Globo, que a erradicação da fome e a melhora dos indicadores sociais serão as principais metas de seu governo, caso seja eleita presidente da República em outubro.

A emedebista elencou uma série de medidas para chegar a esse objetivo, entre elas garantir o pagamento do 600 reais de auxílio para os próximos anos, ampliar políticas de proteção à criança e ao adolescente, construir um milhão de casas populares e modificar a tabela do imposto de renda para reduzir a tributação sobre a classe média.

Para isso ela, pretende tirar dos mais ricos, taxando lucros e dividendos e cobrando alíquotas maiores de IR do topo da pirâmide. Ela prometeu ainda extinguir o chamado orçamento secreto e usar os cerca de 20 bilhões de reais para investir em políticas sociais– apesar de o mecanismo das emendas de relator ser uma prerrogativa do Congresso e não do presidente.

“É uma espécie de lei de Robbin Hood, rouba dos mais ricos para dar para os mais pobres, com a diferença de que ninguém está roubando de ninguém”, disse.

Tebet mencionou a fome no mesmo dia em que seu adversário Jair Bolsonaro relativizou o flagelo no país. “Eu nunca imaginei que iria voltar a ver as pessoas revirando o lixo por comida”, disse a emedebista.

