Simone Tebet chega a 5% na pesquisa XP/Ipespe

A pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta quarta-feira trouxe números praticamente estáveis em relação ao último levantamento, de julho, mas chamou a atenção pelo maior índice de invenções de voto registrado até o momento por Simone Tebet: 5%.

Lula segue na liderança isolada, com 43% — um ponto a menos que na pesquisa do mês passado. Jair Bolsonaro, com 35%, e Ciro Gomes, com 9%, mantiveram o resultado anterior. Já Simone havia registrado 4% no levantamento do Ipespe em julho.

A pesquisa foi realizada entre 26 e 29 de agosto — foi encerrada, portanto, um dia após o debate da Band. Foram 2.000 entrevistados, por telefone. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-04347/2022.