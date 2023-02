Servidores do Congresso farão ato em defesa da democracia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Servidores do Congresso prometem para a tarde desta quarta-feira um ato de repúdio às invasões às sedes dos Poderes em Brasília, que completaram um mês.

A ideia é reunir funcionários da Câmara e do Senado para uma marcha simbólica de dentro para a fora do Congresso, num caminho inverso ao tomado pelos golpistas no dia 8 de janeiro.

A manifestação terá início por volta das 14h, horário aproximado das invasões, no Salão Negro do Congresso, que une as duas casas legislativas e que foi um dos dos primeiros lugares a serem acessados pelos golpistas.

Haverá a leitura de mensagens de apoio à democracia de autoridades brasileiras e estrangeiras e os corais da Câmara, Senado e do TCU cantarão o hino nacional. A ação, batizada de “O caminho inverso: Ato pela Democracia”, terminará no gramado em frente ao Congresso, com um abraço simbólico à bandeira nacional.