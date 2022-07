Sergio Moro e o Podemos, uma guerra prestes a explodir

Em novembro de 2021, Sergio Moro se filiou ao Podemos com o sonho de disputar a Presidência da República. A cúpula do partido, liderada por Renata Abreu e Álvaro Dias, prometeu mundos e fundos ao ex-juiz da Lava-Jato e seu projeto presidencial. O tempo passou e as relações se deterioraram ao ponto de o ex-juiz trocar o partido pelo União Brasil. Os bastidores dessa ruptura nunca foram expostos à luz do dia.

A evolução da candidatura de Moro ao Senado pelo Paraná, justamente contra um antigo aliado do Podemos, reabriu antigas feridas. Nos últimos dias, vendo os ataques que o ex-juiz passou a receber de quadros do Podemos, aliados passaram a incentivar o ex-juiz a abrir os segredos sobre os motivos que o levaram a deixar seu antigo partido.

A história, segundo conselheiros do ex-juiz, deixaria muito claro que Moro manteve a lealdade as suas bandeiras e que o partido e suas principais lideranças esconderam de seus eleitores informações muito relevantes que demonstrariam sua falta de compromisso com a bandeira do combate à corrupção, traindo Moro. E não o contrário.