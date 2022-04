Senador quer audiência pública sobre segregação da Eletronuclear

O líder da minoria no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), está tentando promover uma audiência pública para analisar as condições de segregação da Eletronuclear no processo de privatização da Eletrobras e a criação da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, a ENBPar.

No requerimento que protocolou na semana passada, o senador pediu a presença do presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp Nascimento, e de representantes do TCU, dos Ministérios de Minas e Energia, da Economia, da ENBPar e de outros órgãos.

“Infelizmente, o que o processo de desestatização da Eletrobras tem de célere falta-lhe em transparência, em publicidade. Se já não bastasse o mal explicado, para não dizer coisa pior, cálculo do valor adicionado aos contratos com as novas concessões das hidrelétricas da Eletrobras, discute-se agora, sabe-se lá com base em quais parâmetros, a valoração (valuation) dos ativos segregados na ENBPar”, justificou Prates no documento.

O senador quer saber como se deu a avaliação do valor da empresa, quais estudos embasaram a opção pela modelagem que resultou na criação da ENBPar, qual a participação que a nova Eletrobras terá na gestão da Eletronuclear e quais os possíveis riscos do eventual acesso de agentes da iniciativa privada a material sensível do programa nucelar brasileiro, entre outras questões.