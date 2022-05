Senador do PT atua como observador internacional na eleição da Colômbia

Membro do Parlamento do Mercosul, o senador Humberto Costa (PT-PE) está em Bogotá para participar da Missão de Observação Internacional para as eleições da Colômbia, que serão realizadas neste domingo.

Os integrantes do grupo têm a função de analisar a regularidade do processo eleitoral, que tem o senador esquerdista Gustavo Petro como líder nas pesquisas.

Na capital colombiana, Costa se reuniu com o ministro do Interior do governo Iván Duque, Daniel Palácios Martínez, onde ele explicou os esforços públicos para garantir que cada candidato possa fazer sua campanha, que geralmente são marcadas por violência na história recente do país.

“Nossa missão aqui é, com imparcialidade, levar ao mundo a mensagem da legalidade, legitimidade e segurança do processo eleitoral. Neste ano, buscando esse aperfeiçoamento do processo, e visando dar mais credibilidade, a missão ganha contornos maiores, sendo a maior da história das eleições colombianas. Isso reforça nosso entendimento da importância de estar aqui representando o Parlamento do Mercosul e também o Brasil”, afirmou o senador brasileiro.

Nesta sexta-feira, os observadores se reínem com as campanhas dos presidenciáveis e com o Registrador Nacional do Estado Civil da Colômbia, Alexander Vega Rocha, que organiza todo o processo eleitoral.

