Senador define data de sabatina de indicados a diretorias do Banco Central

O Senado já tem data para sabatinar dois indicados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para compor a diretoria do Banco Central. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, Vanderlan Cardoso, informou nesta quinta-feira que os senadores vão avaliar os candidatos às diretorias de Política Monetária e Fiscalização no dia 28 de junho.

Número dois do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo foi o indicado para assumir a diretoria de Política Monetária. O economista é o preferido de Haddad para substituir Roberto Campos Neto no comando do Banco Central, em 2024.

A secretaria-executiva do Ministério da Fazenda deve ficar com Dario Durigan, que trabalhou com Haddad na prefeitura de São Paulo. Recentemente, Durigan foi diretor de políticas públicas do WhatsApp. Antes disso, ele foi servidor da AGU.

Já para a diretoria de Fiscalização do Bacen, a escolha foi por Ailton Aquino Santos, servidor com trajetória de 25 anos na autoridade monetária. Caso seja aprovado pelos senadores, Ailton será o primeiro negro a ocupar uma diretoria do órgão.

Pelas regras do Banco Central autônomo, a cada ano, dois dos oito diretores são trocados. Cada diretor tem mandato de quatro anos, de forma que passam, ao menos, por dois governos.