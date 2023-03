Senado fecha composição da Comissão de Assuntos Econômicos nesta quarta

A Comissão de Assuntos Econômicos deve ser definida nesta quarta-feira no Senado. Os 27 membros titulares da CAE são responsáveis pelas sabatinas dos candidatos a diretores do Banco Central, indicados pelo presidente Lula.

O mandato dos diretores Bruno Serra Fernandes (política monetária) e Paulo Sérgio Neves de Souza (fiscalização) terminou no dia 28 de fevereiro, mas o governo ainda não definiu quais serão os novos nomes, ou se os economistas serão reconduzidos.

Nesta terça, Fernandes — que em princípio não queria assumir novo mandato — foi ao Ministério da Fazenda para reunião com o ministro Fernando Haddad, o número dois da pasta, Gabriel Galípolo, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Haddad não falou com a imprensa após o encontro, mas na segunda-feira se comentou o assunto após uma reunião sobre o programa de combate ao superendividamento. O ministro afirmou que tem conversado com Roberto Campos Neto sobre possíveis indicações e leva os nomes que chegam a ele, seja pelo presidente do Banco Central, ou pela equipe econômica, ao conhecimento de Lula.

“Estou fazendo a parte que cabe à Fazenda de levantar alternativas para que ele se sinta confortável com os nomes que vão ser apresentados e a decisão final cabe a ele [Lula], por lei, pela lei de autonomia, é a pessoa encarregada em encaminhar ao Senado Federal”, disse Haddad nesta semana no Palácio do Planalto. Na ocasião, ele disse que Lula tem tempo para analisar os nomes, uma vez que o Senado não definiu a CAE.

“Ele tem um prazo porque as comissões sequer foram instaladas para a avaliação. Então, não tem como nesse momento encaminhar um nome para o Senado Federal porque não tem comissões instaladas para sabatinas”, afirmou o ministro.

A composição da Comissão, no entanto, já está quase definida, falta ainda oficializar. O presidente deve ser Vanderlan Cardoso (PSD-GO). O bloco parlamentar com União, MDB, Podemos, PDT, Rede e PSDB tem direito a dez cadeiras; PL, PP, Republicanos e Novo contam com sete senadores; já PT, PSB e PSD ficam com nove vagas, uma delas deve ser do último presidente da CAE, Omar Aziz (PSD-AM).