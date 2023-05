Senado começa a sabatinar indicados de Lula para postos nos exterior

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No fim de abril, o Radar mostrou que havia uma longa fila com 18 diplomatas indicados por Lula aguardando aval para assumirem os respectivos postos no exterior.

A espera deve acabar para nove deles nesta quinta-feira, quando a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado vai realizar as sabatinas dos escolhidos do presidente.

Antes, a partir das 9h, o chanceler Mauro Vieira irá ao colegiado participar de uma audiência pública para prestar informações sobre sua atuação na pasta.

Veja a seguir a lista dos indicados que irão à CRE nesta quinta:

Sérgio Fraça Danese, Representante Permanente do Brasil junto às Nações Unidas

Julio Glinternick Bitelli, Embaixador do Brasil na República Argentina

Maria Luiza Ribeiro Viotti, Embaixadora do Brasil nos Estados Unidos da América

Ricardo Neiva Tavares, Embaixador do Brasil na República Francesa e, cumulativamente, no Principado de Mônaco

Everton Vieira Vargas, Embaixador do Brasil junto à Santa Sé e, cumulativamente, junto à Ordem Soberana e Militar de Malta

Christian Vargas, Embaixador do Brasil na República de Cuba

Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega, Embaixador do Brasil na República da Índia e, cumulativamente, no Reino do Butão

Paulino Franco de Carvalho Neto, Embaixador do Brasil na República Árabe do Egito e, cumulativamente, no Estado da Eritreia

Michel Arslanian Neto, Delegado Permanente do Brasil junto à Organização de Aviação Civil Internacional, em Montreal, Canadá