A longa lista de espera de embaixadores de Lula por um aval do Senado

Com o Congresso mergulhado na nova temporada de CPIs que começará na próxima semana, alguns setores do governo já sentem no dia a dia o desvio de foco das excelências na análise de pautas mais objetivas, como o caso das indicações de autoridades no Senado.

O Itamaraty tem, no momento, 18 embaixadores aguardando aval dos senadores para assumirem postos no exterior. E a coisa ainda vai piorar: outros oito nomes, com agrément já concedido pelos países, estão a caminho.