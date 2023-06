Senado analisa indicado para chefiar DPU e conselheiros de Justiça e do MP

A CCJ do Senado vai sabatinar nesta quarta-feira o indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para chefiar a Defensoria Pública da União (DPU), Igor Roberto Albuquerque Rocha.

Também passarão pelo crivo da comissão sete indicações para o Conselho Nacional do Ministério Público – três em vagas destinadas ao Ministério Público dos Estados e os demais em vagas do Ministério Público Militar, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal.

Para o Conselho Nacional de Justiça, haverá duas sabatinas, com os indicados pelo Ministério Público da União e pelo Ministério Público estadual.

Leia a lista de sabatinados na pauta da CCJ do Senado nesta quarta:

CNMP

Paulo Cezar dos Passos , em vaga do MPE;

Fernando da Silva Comin , em vaga do MPE;

Ivana Lúcia Franco Cei , em vaga do MPE;

Jaime Cassio Miranda , em vaga do MPM;

Moacyr Rey Filho , em vaga do MPDFT;

Ângelo Fabiano Farias , em vaga do MPT;

Antônio Edílio Magalhães Teixeira , em vaga do MPF.

CNJ

Pablo Coutinho Barreto , em vaga do MPU;

João Paulo Santos Schoucair, em vaga do MPE.

