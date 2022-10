Sem Ciro Gomes, PDT convoca militância para apoiar Lula no Rio

Atualizado em 19 out 2022, 18h55 - Publicado em 20 out 2022, 09h30

O Radar mostrou recentemente que Ciro Gomes (PDT) submergiu depois do primeiro turno e em suas redes sociais, antes agitadas, paira o silêncio há mais de dez dias. Ciro, como se sabe, não citou textualmente o nome de Lula (PT) quando anunciou seu apoio ao petista no último dia 4.

Apesar disso, o PDT mantém a promessa de apoiar o ex-presidente no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL) e convocou a sua militância no Rio de Janeiro para participar nesta quinta das agendas de campanha do petista em São Gonçalo, na região metropolitana, e em Padre Miguel, na zona oeste da capital. Militantes do PDT já estiveram em peso na agenda de campanha de Lula no Complexo do Alemão na semana passada.

O apoio do partido também acontece no ambiente virtual. Na última terça, o cacique pedetista Carlos Lupi gravou um vídeo contra o voto nulo que, segundo ele, beneficiaria Bolsonaro, a quem chama de “profeta da ignorância”. “O Lula pode ter todos os defeitos do mundo, mas tem uma qualidade que ninguém pode tirar, que é o seu profundo compromisso com o povo trabalhador, com os mais humildes e os pobres. É esse Lula que pode vencer o Bolsonaro. Por isso o PDT quer pregar voto nulo para derrotar o Bolsonaro”, disse.