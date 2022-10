Ciro Gomes anunciou apoio a Lula há dez dias e… sumiu

Atualizado em 15 out 2022, 12h22 - Publicado em 15 out 2022, 12h01

Desde que anunciou apoio a Lula no segundo turno, no dia 4 de outubro, Ciro Gomes não gravou novos vídeos nem apareceu mais no debate eleitoral.

A página do pedetista no YouTube, antes movimentada, não tem atualizações desde o dia em que Gomes anunciou que se curvaria à decisão do PDT de seguir com os petistas.