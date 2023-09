São Paulo irá sediar encontros de bancos de desenvolvimento em novembro

Giro VEJA - sexta, 8 de setembro

A bomba-relógio de Mauro Cid que pode implodir em Bolsonaro

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, resolveu fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, mas a medida ainda precisa do aval do ministro do STF Alexandre de Moraes. Cid terá que apresentar provas de todas as investigações em andamento. A bomba-relógio de Cid e o impacto da reforma ministerial são os destaques do Giro VEJA.