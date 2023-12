O movimento de Rui Costa envolvendo possível troca na Petrobras

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli estão se mexendo pela indicação de aliados ao posto de Jean Paul Prates, presidente da estatal, em janeiro.

Tem gente no governo já preparando o discurso e falando em “saída honrosa”, com o desenho da candidatura do petista à Prefeitura de Natal no ano que vem.