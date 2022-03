Romário vence em todos os cenários ao Senado no Rio, diz Quaest

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça mostra que o ex-jogador Romário (PL) vence a disputa ao Senado em todos os cenários no estado do Rio de Janeiro.

Na sequência, aparecem o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos), com 14%, e Clarissa Garotinho (Pros), com 7%.

A sondagem foi realizada entre os dias 15 e 18 de março, por meio de 1 200 entrevistas domiciliares em 86 municípios. A margem de erro é de 2,8 pontos e 95% de confiabilidade.

Veja abaixo os resultados de todos os cenários testados para o Senado no Rio de Janeiro:

Cenário 1

Romário (PL): 25%

Marcelo Crivella (Republicanos): 14%

Clarissa Garotinho (Pros): 7%

Alessandro Molon (PSB): 7%

Washington Reis (MDB): 6%

André Ceciliano (PT): 4%

Otoni de Paula (PSC): 4%

Daniel Silveira (União Brasil): 3%

Branco/nulo/não pretende votar: 26%

Indecisos: 5%

Continua após a publicidade

Cenário 2

Romário: 29%

Marcelo Crivella: 16%

Alessandro Molon: 8%

Washington Reis: 7%

André Ceciliano: 5%

Branco/nulo/não pretende votar: 30%

Indecisos: 4%

Cenário 3

Clarissa Garotinho: 13%

Alessandro Molon: 11%

Washington Reis: 13%

Otoni de Paula: 7%

Daniel Silveira: 6%

Branco/nulo/não pretende votar: 44%

Indecisos: 7%

Cenário 4

Romário: 29%

Clarissa Garotinho: 10%

Washington Reis: 10%

André Ceciliano: 5%

Otoni de Paula: 7%

Branco/nulo/não pretende votar: 35%

Indecisos: 4%