‘Rolezinho’ abre ateliê no Rio para mostra inédita inspirada no mar

A simplicidade e a indispensabilidade para a vida inspiraram a série Água, de Bruno Big, que será lançada em 25 de março no Rio de Janeiro.

As obras inéditas serão apresentadas na terceira edição do “Rolezinho”, evento que abre ateliês independentes e irá apresentar, além da exposição inspirada no oceano, o trabalho de Marcela Riani, Herbert Sobral, Gabriel Simoneti, Bob N, Thainan Castro e os integrantes da Casa Voa, coletivo de artistas para exposições e cursos de arte plástica.

“Sempre fui fascinado pelo mar, suas ondas, marés, sua fauna e seus mistérios. Desde o início da busca pela minha identidade gráfica, a fluidez do mar me influencia nessa busca da minha linguagem”, definiu Bruno.

No fim do ano passado, o artista carioca criou a arte dos troféus e o pódio do GP de Interlagos, na F1. Ele também foi o responsável pela intervenção artística na Rock Street e da área vip do Rock in Rio, e pelo grandioso trabalho na fachada do Bondinho Pão de Açúcar, cartão-postal do Rio.

Continua após a publicidade