Rock the Mountain faz ações e treinamento contra o assédio

A edição de 2023 do Rock the Mountain conta com duas parcerias para prevenir e lutar contra o assédio. O festival, que começa o segundo e último fim de semana de apresentações neste sábado, tem uma central de acolhimento promovida pela Livre de Assédio para que eventuais vítimas tenham à disposição um lugar seguro, de onde serão encaminhadas de acordo com protocolos de segurança.

Além disso, a L’Oréal Paris também está presente com o “Stand up”, uma plataforma de treinamento antiassédio da marca. O programa é pautado nos 5 Ds, um conjunto de ações comprovadas para o combate ao assédio: Distrair, Delegar, Documentar, Direcionar, e Dialogar.

Há um espaço exclusivamente designado para a ação, onde todos os frequentadores do festival terão a oportunidade de realizar o treinamento in loco, com duração máxima de dez minutos, sobre como agir diante de situações de assédio que ocorrem no cotidiano.

Toda a equipe do Rock the Mountain passou por dois treinamentos antiassédio, um promovido pela Livre de Assédio e outro pela L’Oréal Paris.

Continua após a publicidade

Primeira vez com line-up 100% feminino, a edição comemorativa de 10 anos do Rock the Mountain teve seu primeiro fim de semana em 4 e 5 de novembro e repete as apresentações no sábado e domingo, em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro.

O festival escalou para seus três grandes palcos (Estrela, Floresta e Mangolab) estrelas da música brasileira como Marisa Monte, Maria Bethânia, Iza, Maria Rita, Alcione, Gaby Amarantos, Daniela Mercury, Sandra de Sá, Margareth Menezes, Majur, Dona Onete, Karol Conka & MC Carol, Marina Sena, Paula Toller e Katu Mirim.