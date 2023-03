Rio terá centro de pesquisas de Columbia sobre mudanças climáticas

Um dos dez centros globais de pesquisas e incentivos acadêmicos da Universidade de Columbia, o Columbia Global Center Rio de Janeiro, vai lançar na próxima terça-feira, 14 de março, o Climate Hub. A entidade é criada para atuar na área climática e de meio ambiente pela universidade nova-iorquina em parceria com a Prefeitura do Rio e outros apoiadores.

O Climate Hub será um centro de referência regional e atua em lugares onde Columbia tem difícil acesso. A ideia é construir um ambiente propício para conhecimento, pesquisa e inovação com potencial para atrair talentos que dificilmente teriam acesso à Universidade nos Estados Unidos. Para isso, além do intercâmbio de conhecimento, oferecerá bolsas de estudo para pesquisadores brasileiros e cientistas para desenvolver projetos no Brasil e também em Nova York.

O evento será no Museu do Amanhã e terá a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; de Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República e ex-ministro das Relações Exteriores; Alex Halliday, reitor da Escola do Clima da Universidade de Columbia; Thomas Trebat, diretor do Columbia Global Center Rio; Dra. Wafaa El-Sadr, vice-presidente executiva da Columbia Global; Daniel Zahili, conselheiro especial para clima e sustentabilidade na Universidade de Columbia e ex-conselheiro chefe de políticas climáticas da prefeitura de Nova York; Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, entre outras autoridades.