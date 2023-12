Rio lidera preferência em viagens de ônibus no fim do ano, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um levantamento feito pelo site DeÔnibus apontou os dez destinos mais procurados entre os dias 22 e 31 de dezembro deste ano, tendo a cidade do Rio de Janeiro como líder na preferência dos viajantes.

Completam a lista, nesta ordem, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Goiânia, Cabo Frio (RJ), Praia Grande (SP), Porto Alegre e Paraty (RJ).

Com três destinos no top 10, o Estado do Rio é destaque na lista. Só a Rodoviária Novo Rio, na capital fluminense, deve receber mais de meio milhão de passageiros entre o Natal e o Ano Novo.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, o turismo rodoviário cresceu mais de 20% em 2023.