Ricardo Salles vai falar na CPI da ONGs do Senado

Na sua oitava reunião em dois meses de atividades no Senado, a CPI das ONGs vai receber nesta terça-feira o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), a convite do relator da comissão, Marcio Bittar (União Brasil-AC).

O senador quer que o ex-ministro do Meio Ambiente preste informações sobre a atuação de organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público na região amazônica, por conta da sua atuação no comando da pasta no governo Bolsonaro.

Segundo Bittar, a experiência de Salles no MMA “muito contribuirá com as apurações desta comissão” e, por isso, sua participação será “de grande importância”. A reunião para a realização do depoimento está marcada para começar às 11h.

Antes da oitiva, os integrantes da CPI deverão votar alguns requerimentos, entre eles a requisição de diligências externas na Reserva Extrativista Chico Mendes, para ouvir lideranças locais a respeito da ação de ONGs e Oscips na região, e em Rio Branco, para que lideranças locais falem sobre suposta interferência de ONGs e Oscips em obra da BR-364.

Outros requerimentos que serão colocados em votação solicitam informações complementares aos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre a relação das respectivas pastas com as ONGs e Oscips que atuam na Amazônia.

Instalada no dia 14 de junho, a comissão tem como objetivo investigar, em até 130 dias, a liberação de recursos públicos do governo federal para entidades e de outros por elas recebidos do exterior, de 2002 até 1º de janeiro de 2023.

