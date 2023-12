Ricardo Salles diz a aliados que vai ‘tirar o pé’ das eleições em SP

Entre idas e vindas, o deputado Ricardo Salles ficou no aguardo de uma autorização de Valdemar Costa Neto para deixar o PL e disputar as eleições municipais de São Paulo por outra sigla — o PRD, fruto da união do PTB e do Patriota, seria o mais cotado. A candidatura do ex-ministro do Meio Ambiente ganhou tração, recentemente, após Jair Bolsonaro pedir por “Salles prefeito”, em entrevista na sede do Partido Liberal em Brasília.

No entanto, dois dias depois da declaração, Costa Neto foi a público reforçar o apoio de sua legenda à reeleição do emedebista Ricardo Nunes. Além disso, o cacique do PL garantiu que Bolsonaro iria interferir na decisão sobre o vice na chapa do atual prefeito da capital paulista, em 2024.

Aliados de Ricardo Salles dizem que, pouco antes do Natal, o deputado passou a falar que vai “tirar o pé do acelerador” em relação à disputa nas próximas eleições, a partir da percepção que o apoio explícito do ex-presidente é fundamental para viabilizar uma candidatura com maiores chances na corrida eleitoral.

Ao Radar, Salles afirma que, diante das novas declarações de Valdemar Costa Neto, ele só voltará a tratar do assunto no fim de janeiro. A tal carta, que liberaria o deputado do PL sem perda de mandato, segue em compasso de espera.