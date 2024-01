Ricardo Nunes recebe Baleia Rossi para almoço na prefeitura de SP

O deputado e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, está no gabinete do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que recebeu nesta quinta-feira o chefe do seu partido para almoçar na prefeitura. É o primeiro encontro público de Rossi e Nunes em 2024.

Neste ano, Baleia Rossi vai coordenar a campanha do prefeito para as eleições municipais, o que indica a relevância da permanência de Nunes na prefeitura da capital paulista para o MDB. Na quarta-feira, o deputado se reuniu com Gilberto Kassab, secretário de governo de Tarcísio de Freitas e chefe do PSD.

O já declarado apoio de Kassab para a candidatura de Nunes e as eleições municipais no interior de São Paulo, onde também devem ocorrer alianças entre MDB e PSD foram os temas do encontro.