Resgate de menores vítimas de abuso sexual aumentou 450% no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

6 out 2022, 20h08

Por Ramiro Brites 6 out 2022, 20h08

A repressão a crimes sexuais contra crianças e adolescentes aumentou por causa do trabalho conjunto dos ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos e da Justiça e Segurança Pública. A operação “Parador 27” resgatou 183 crianças e adolescentes em 2022, número quase cinco vezes maior do que os 33 resgates do ano passado.

Parte da melhora nos indicadores se deve ao aumento das denúncias. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos apontam para um aumento de 80% de denúncias de crimes de violência sexual que afetam a liberdade física ou psíquica da população infanto-juvenil. Para a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto, os números são resultado da divulgação das operações integradas.

“Com mais prisões sendo noticiadas, a população passou a ficar mais informada a respeito do assunto. Nós também aumentamos o investimento em campanhas informativas”, destacou a ministra.

As operações contra abuso de crianças e adolescentes também tiveram um incremento de efetivo. No começo a iniciativa contava com 4.454 policiais, agora são 12.113.

Continua após a publicidade