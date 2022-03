Republicanos já ganhou quatro deputados federais na janela partidária

A janela partidária está aberta há 12 dias, e até agora o Republicanos é o partido que mais ganhou deputados federais.

Desde o dia 3 até a noite desta segunda-feira, a legenda ligada à Igreja Universal filiou Diego Garcia (PR), que saiu do Podemos, Luis Miranda (DF) que deixou o União Brasil, Nivaldo Albuquerque (AL), egresso do PTB, e Ricardo Izar (SP), que estava no PP.

Com as quatro adições registradas até o momento, o partido comandado pelo também deputado Marcos Pereira empatou com o PSD e tem a quinta maior bancada da Câmara, com 37 parlamentares. As quatro maiores são a do União Brasil (76), PT (53), PL (44) e PP (42).

Em 2018, o PRB (nome anterior do Republicanos) elegeu 30 deputados.

Até agora, houve apenas outras duas trocas, ambas beneficiando o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Luiz Lima (RJ) e Daniel Freitas (SC) saíram do União Brasil para a sigla de Valdemar Costa Neto.