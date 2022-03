Está aberta a janela partidária; veja tamanho das bancadas na Câmara agora

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Começa nesta quinta-feira o período, conhecido como “janela partidária”, em que deputados federais ou estaduais podem trocar de partido antes das eleições sem o risco perder o mandato. O troca-troca pode ser feito até o 1º de abril, totalizando 30 dias.

O parlamentar que quiser trocar de partido fora desse período deve apresentar uma “justa causa”, como a criação ou o fim de uma nova sigla, a fusão entre partidos; desvio do programa partidário ou grave discriminação pessoal. Cada caso é então analisado pela Justiça Eleitoral. Por isso o período que termina seis meses antes de cada eleição serve para um rearranjo de forças entre as legendas.

Com a fusão recentemente homologada pelo TSE entre o PSL e o DEM, o União Brasil tem hoje a maior bancada da Câmara, com 78 deputados, seguida pelo PT, com 53, que elegeu o maior número de deputados em 2018. Veja abaixo o atual tamanho das bancadas federais de cada partido: