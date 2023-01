Renan Filho vai tocar projetos de Tarcísio nos Transportes

Ao tomar posse na manhã desta terça-feira, o ministro dos Transportes, Renan Filho, apontou o ampliação da malha ferroviária como “o caminho para resolver o problema” do setor no Brasil. O modal era também uma das prioridades da gestão anterior, tocada pelo atual governador de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

“As estradas estão depreciadas porque suportam sobrecarga excessiva. A manutenção era insuficiente para manter a qualidade. O baixo investimento associado a alta demanda tem resultado claro: os buracos, logo depois de tapados, ressurgem maiores que antes. Mas o mundo tem exemplos que mostram que um país como o Brasil, com sua produção gigantesca na agricultura e na mineração, o transporte contínuo e crescente em via rodoviária é insustentável. O caminho para resolver o problema, todos sabemos, é ampliação da malha ferroviária!”, destacou o ex-governador de Alagoas.

O filho do senador Renan Calheiros disse ainda que o país tem uma topografia privilegiada e precisa aproveitar “a sorte que a natureza nos presenteou”. Ele citou a criação, por meio de um decreto assinado pelo presidente Lula, de uma secretaria dentro da pasta para tratar exclusivamente de ferrovias.

“Ela vai trabalhar para tornar possível esse projeto de futuro. Inovar será necessário, revisitar o Marco Regulatório também”, anunciou.

Um dos principais projetos no setor é a Ferrogrão, elaborado pela equipe de Tarcisio de Freitas. A ferrovia, que promoete reduzir em até 40% o custo do frete de grãos do Norte do país e impulsionar o transporte da produção agrícola da região aos portos, passa por entraves na Justiça.

“A Ferrogrão está com um probleminha no STF e vamos trabalhar para tentar soltar a Ferrogrão, que é uma das mais importantes para escoar a produção do Brasil em direção ao oceano Atlântico”, projetou em entrevista ao Estadão.

Para Renan Filho, avançar em ferrovias e recuperar as rodovias são dois pontos fundamentais para a recuperação econômica do país. A melhora da logística deve permitir um impolsionamento nas exportações, permitindo que os produtos cheguem aos portos brasileiros, de onde saem 90% dos produtos negociados pelo país no comércio exterior.