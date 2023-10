Relatora da CPMI livra Gonçalves Dias, que chefiava o GSI no 8 de janeiro

O relatório final da CPMI do 8 de Janeiro, elaborado pela senadora Eliziane Gama, exime de responsabilidade o general Marco Edson Gonçalves Dias, que chefiava o GSI – principal órgão responsável pela segurança no Palácio do Planalto – no dia dos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília.

Por outro lado, o parecer enquadra nove subordinados de GDias no GSI pelos crimes, “imputados a título de omissão imprópria dolosa”, de dano qualificado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de estado, do Código Penal, e pelo crime de “destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial”, da Lei de Crimes Ambientais.

São eles:

Carlos José Russo Assumpção Penteado , general do Exército, então secretário-executivo do GSI;

Carlos Feitosa Rodrigues, general de Exército , então chefe da Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial do GSI;

Wanderli Baptista da Silva Junior , coronel do Exército, então diretor-adjunto do Departamento de Segurança Presidencial do GSI;

André Luiz Furtado Garcia , coronel do Exército, então coordenador-geral de Segurança de Instalações do GSI;

Alex Marcos Barbosa Santos , tenente-coronel do Exército, então coordenador-adjunto da Coordenação Geral de Segurança de Instalações;

José Eduardo Natale de Paula Pereira , major do Exército, então integrante da Coordenaria de Segurança de Instalações do GSI;

Laércio da Costa Júnior , sargento do Exército, então encarregado de segurança de instalações do GSI;

Alexandre Santos de Amorim , coronel do Exército, então coordenador-geral de Análise de Risco do GSI; e

Jader Silva Santos, tenente-coronel da PMDF, então subchefe da Coordenadoria de Análise de Risco do GSI.

“Quanto à atuação do ministro-chefe do GSI, Marco Edson Gonçalves Dias, não se pode igualar a sua conduta àquelas dos seus subordinados, acima indiciados, já que efetivamente no cargo havia apenas sete dias, ao passo que os seus inferiores hierárquicos eram evidentemente conhecedores de informações privilegiadas a respeito do risco concreto de danos ao Palácio do Planalto, e que optaram dolosamente por se omitir, quando tinham a obrigação normativa de agir para evitar o resultado. Assim, ausente o dolo na conduta de Gonçalves Dias, não vislumbramos possibilidade de responsabilização do agente pelos referidos delitos”, escreve a relatora da CPMI.

