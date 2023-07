Reforma tributária provoca primeiro racha entre Tarcísio e Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi nesta quinta-feira ao diretório nacional do PL para tentar convencer Jair Bolsonaro a cessar os ataques à reforma tributária que tramita na Câmara. Durante a reunião, o ex-presidente ignorou o gesto e atacou nas redes sociais o projeto que chama de “reforma tributária do PT”.

“Peço que votem contra a PEC da Reforma Tributária do Lula”, disse o ex-presidente no Twitter, durante a reunião do PL com o governador de São Paulo.

Nesta semana, Tarcísio tem conversado com o relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e apresentado sugestões de ajuste ao texto. O ex-ministro de Bolsonaro chegou a se reunir, na quarta-feira, com o ministro da Fazenda — e opositor nas eleições ao governo paulista –, Fernando Haddad.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, está imbuído nos esforços para que a reforma seja aprovada o quanto antes. Mais cedo, ele fez um apelo para que o Partido Liberal não feche questão contra o projeto.

“Nós estamos desde 2019 a discutir essas PECs, ou seja, lá se vão quatro anos. Ela iniciou-se inclusive no governo do presidente Bolsonaro”, disse Lira em entrevista à BandNews na manhã desta quinta.

“Ninguém quer que ninguém mude de posição, mas que, no mínimo, o PL não feche questão. Que dê oportunidade aos parlamentares desse partido, que é um partido importante, com 99 parlamentares, possam expressar-se com o que pensam do texto, não com uma posição político-partidária”, acrescentou o presidente da Câmara.

Além de Tarcísio e Bolsonaro, participam da reunião do PL o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, os senadores Ciro Nogueira e Rogério Marinho, Walter Braga Netto, Michelle Bolsonaro e mais de 100 parlamentares da legenda.

-Não à Reforma Tributária do PT: -Lula se reúne com o Foro de SP (criado em 1990 por Fidel, FARC, …), diz ter orgulho de ser comunista, que na Venezuela impera a democracia, é amigo de Ortega que prende padres e expulsa freiras e seu partido comemorou a minha inelegibilidade. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 6, 2023

Continua após a publicidade

Siga