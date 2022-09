Ratinho Jr. venceria com folga eleição no Paraná em 1º turno, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Candidato de Jair Bolsonaro (PL) no Paraná, Ratinho Jr. (PSD) seria reeleito para o Executivo estadual em primeiro turno, diz sondagem da IRG Pesquisa divulgada nesta quinta.

O atual governador teve 59,9% das intenções de voto na pesquisa, encomendada pela ADI-PR, a Associação dos Jornais Diários do Interior do estado. Roberto Requião (PT), candidato do ex-presidente Lula (PT), teve 20,6%.

Aqueles que responderam que não optarão por nenhum candidato ou que votarão nulo ou branco somam 9,5%. Os que afirmaram não saber são 6,3% do eleitorado.

Professora Angela (PSOL) teve 1% da intenção de votos e, os demais candidatos, não chegaram a um ponto.

Os resultados da liderança da corrida eleitoral no Paraná confirmam um cenário que já se apresentava nos últimos meses, em que outros levantamentos também apontavam ampla vantagem de Ratinho.

A IRG Pesquisa realizou 1.500 entrevistas por telefone com moradores de todas as regiões do estado, entre os dias 26 e 30 de agosto.

A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. A sondagem está registrada sob os números TSE PR-01686-2022 e BR-003151-2022.