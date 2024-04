‘Querem impor em SP um 3° turno da eleição presidencial’, diz Aldo Rebelo

Secretário de Relações Internacionais da prefeitura de São Paulo, Aldo Rebelo afirmou nesta segunda-feira que a gestão de Ricardo Nunes não é de direita, mas representa diferentes forças políticas.

“O governo do prefeito Ricardo Nunes não é governo de direita, é governo de forças heterogêneas, de partidos que inclusive integram a base de governo do presidente Lula. O partido dele tem três ministros no governo”, disse Rebelo.

Ele criticou a nacionalização da disputa e disse que a corrida eleitoral paulistana é sobre pessoas que querem administrar o município.

“Querem impor em São Paulo um terceiro turno da eleição presidencial”, afirmou em painel de seminário do grupo empresarial Esfera Brasil, ao lado do deputado Felipe Carreras, do ex-ministro José Dirceu, e do ex-presidente do PSOL, Juliano Medeiros.

Coordenador da pré-campanha de Guilherme Boulos, Medeiros preferiu apostar na polarização nacional ao comentar as eleições de outubro.

“Eu tenho certeza que aqui em São Paulo essa oposição estará colocada entre o candidato do Bolsonaro e o candidato do presidente Lula”.