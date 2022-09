Quem foi melhor, o Lula do debate da Band ou o da Globo?

Aliados de Lula avaliam, nesta sexta, que o petista conseguiu passar pelo grande teste de fogo da campanha — o debate na Globo — sem sofrer grandes perdas.

A turma reconhece, claro, que Lula não nadou de braçada, como nos velhos tempos, mas enxergam pontos positivos na atuação do petista.

Na avaliação de um importante aliado do petista, compartilhada pelo núcleo mais próximo da campanha de Lula, o candidato que se apresentou no debate da Globo foi infinitamente melhor que o visto no debate da Band — depois do péssimo desempenho no primeiro confronto, o petista faltou ao evento de VEJA realizado em parceria com outros veículos no SBT.

Líder das pesquisas, Lula não precisava, na avaliação dos petistas, “ganhar o debate”. Sua única obrigação, ao enfrentar o duro duelo na Globo, era não sair derrotado fragorosamente por Jair Bolsonaro ou pelos outros postulantes. Isso, na avaliação da campanha, Lula conseguiu fazer o que permite dizer, segundo eles, que “Lula venceu”.

Sobre o embate com o desconhecido Padre Kelmon, o petismo diz que Lula tinha obrigação de enfrentar o petebista, diante das agressões que recebeu. “O padre deveria sumir com ‘os balões’. Mais um farsante a serviço do Bozo”, diz um aliado de Lula.