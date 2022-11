Queiroga vai receber grupo da Saúde da transição

O grupo técnico da Saúde do gabinete de transição do governo Lula vai se reunir na tarde desta quarta-feira com o ministro Marcelo Queiroga, na sede do ministério, em Brasília. O encontro está marcado para as 15h.

A reunião vai acontecer depois de integrantes do grupo pedirem, na noite desta terça, apoio do presidente do TCU, Bruno Dantas, no diagnóstico da área, a fim de obter um quadro mais preciso do setor no governo Bolsonaro. O grupo recebeu um material que será analisado nos próximos dias.

Pela manhã, os membros da equipe também terão um encontro com a diretoria da Anvisa, alvo de diversas críticas do atual presidente ao longo da pandemia da Covid-19, principalmente por conta da autorização de vacinas contra o coronavírus.

À noite, os integrantes do GT se com reúne com representantes do Conass e do Conasems, os conselhos nacionais de secretários municipais e estaduais de Saúde.